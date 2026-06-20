Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

«A Madrasta»: Quem é Diana? A mulher que regressa para recuperar a vida que lhe roubaram

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 56min
«A Madrasta»: Quem é Diana? A mulher que regressa para recuperar a vida que lhe roubaram - TVI

Após 20 anos, ela está de volta.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

«A Madrasta», estreia segunda-feira, dia 22 na TVI e em TVI Player. A história centra-se em Diana e na injustiça que viveu.

Quem é Diana?

Nasceu numa pequena cidade e é filha de uma família muito modesta. Com a morte dos pais, ficou ao cuidado do padre Tobias e trabalhou na igreja e num orfanato.

Casou com Pedro Magalhães Neto e teve dois filhos, Miguel e Beatriz. Foi rejeitada pelas irmãs de Pedro (Felícia e Carminho) e menosprezada pelos amigos do marido (Xavier, Filipe, Raquel, Renato, Laura, Artur e Patrícia). É condenada, injustamente, a prisão perpétua em Marrocos, pelo assassinato de Artur. Pedro, acreditando que Diana o traía, abandona-a.

Após 20 anos, com a ajuda do seu advogado Eduardo, consegue uma redução da pena e é libertada. Regressa a Portugal com um novo visual, mais sofisticado, e disposta a recuperar os filhos, provar a sua inocência e descobrir o verdadeiro assassino. Ao descobrir que Pedro fez crer aos filhos que ela morreu, obriga-o a casar com ela, novamente, tornando-se na madrasta dos próprios filhos. Enquanto tenta conquistar a confiança dos filhos que, instigados pela tia Felícia a rejeitam, procura pistas para descobrir o assassino de Artur.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

A Madrasta

«A Madrasta» estreia a 22 de junho: uma mãe regressa após 20 anos e encontra os filhos contra si

A Madrasta
Ontem

Nuno Pardal tem um irmão que também é ator. Surpreenda-se, pois conhece-o

A Madrasta
seg, 15 jun

De férias num destino de sonho, Matilde Reymão mostra-se mais ousada do que nunca

A Madrasta
qui, 11 jun

«A Madrasta» estreia dia 22 de junho: conheça a história e todas as personagens

A Madrasta
dom, 7 jun

É oficial! Está revelada a data de estreia da nova novela da TVI «A Madrasta»

A Madrasta
qua, 3 jun

«A Madrasta»: Revelamos imagens inéditas da nova novela da TVI, que estreia brevemente

A Madrasta
ter, 26 mai
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: E se Dani não for compatível com Dudu? Começa a busca por um dador de medula

Terra Forte
Hoje
1

Últimos episódios «Amor à Prova»: Fique a par das emoções finais da sua novela

Amor à Prova
Ontem
2

Novas imagens do casamento de Júlia Palha voltam a dar que falar: «De cortar a respiração»

Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Estado crítico de Dudu leva Rosinha a tomar decisão imediata

Terra Forte
Hoje
4

Alerta em «Terra Forte»: Após sangrar, Dudu desmaia e é levado de urgência para o hospital

Terra Forte
ter, 16 jun
5

Vem aí em «Terra Forte»: Alerta! Há uma pessoa que consegue reconhecer Maria de Fátima

Terra Forte
qui, 18 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «Amor à Prova»: Fique a par das emoções finais da sua novela

Amor à Prova
Ontem

«A Madrasta» estreia a 22 de junho: uma mãe regressa após 20 anos e encontra os filhos contra si

A Madrasta
Ontem

É ator, mas a vida fez-lhe seguir outros rumos e tornou-se hospedeiro de bordo

Festa é Festa
Ontem

Novas imagens do casamento de Júlia Palha voltam a dar que falar: «De cortar a respiração»

Ontem

Mudança radical! Famoso ator das novelas da TVI despede-se de Portugal e emociona os fãs

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Tragédia! Já se sabe qual pode ser a doença de Dudu

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Carlos Areia revela dor que nunca o abandonou: «Não sei por que não consigo»

Hoje

Imperdível! Atriz da TVI faz suspirar todos os que cresceram nos anos 80

Ontem

Mudança radical! Famoso ator das novelas da TVI despede-se de Portugal e emociona os fãs

Ontem

Soraia Sousa vive experiência inesquecível com antigos colegas da 1ª Companhia e até os instrutores não faltaram

Ontem

Novas imagens do casamento de Júlia Palha voltam a dar que falar: «De cortar a respiração»

Ontem

É ator, mas a vida fez-lhe seguir outros rumos e tornou-se hospedeiro de bordo

Festa é Festa
Ontem
Mais Fora do Ecrã