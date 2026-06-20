«A Madrasta»: Quem é Diana? A mulher que regressa para recuperar a vida que lhe roubaram

«A Madrasta», estreia segunda-feira, dia 22 na TVI e em TVI Player. A história centra-se em Diana e na injustiça que viveu.

Quem é Diana?

Nasceu numa pequena cidade e é filha de uma família muito modesta. Com a morte dos pais, ficou ao cuidado do padre Tobias e trabalhou na igreja e num orfanato.

Casou com Pedro Magalhães Neto e teve dois filhos, Miguel e Beatriz. Foi rejeitada pelas irmãs de Pedro (Felícia e Carminho) e menosprezada pelos amigos do marido (Xavier, Filipe, Raquel, Renato, Laura, Artur e Patrícia). É condenada, injustamente, a prisão perpétua em Marrocos, pelo assassinato de Artur. Pedro, acreditando que Diana o traía, abandona-a.

Após 20 anos, com a ajuda do seu advogado Eduardo, consegue uma redução da pena e é libertada. Regressa a Portugal com um novo visual, mais sofisticado, e disposta a recuperar os filhos, provar a sua inocência e descobrir o verdadeiro assassino. Ao descobrir que Pedro fez crer aos filhos que ela morreu, obriga-o a casar com ela, novamente, tornando-se na madrasta dos próprios filhos. Enquanto tenta conquistar a confiança dos filhos que, instigados pela tia Felícia a rejeitam, procura pistas para descobrir o assassino de Artur.