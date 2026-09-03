Inês Castel-Branco partilha álbum intímo e há um pormenor que está a dar que falar

Inês Castel-Branco mostrou o seu universo mais pessoal através de um carrossel de fotografias partilhadas nas redes sociais. Sem grandes explicações, a atriz reuniu imagens de diferentes momentos e memórias.

Entre fotografias de infância, registos junto ao mar, momentos descontraídos e um pôr do sol, houve um detalhe que acabou por se destacar. Numa das imagens surge uma mão feminina com uma tatuagem de inspiração indiana, um pormenor que muitos identificaram como pertencendo à atriz e que não passou despercebido.

O carrossel inclui ainda uma fotografia antiga guardada num álbum, imagens de infância, um momento inesperado a jogar basebol, uma refeição e um retrato captado em casa. A publicação acabou por funcionar como uma coleção de pequenos fragmentos da vida de Inês Castel-Branco.

Sem maquilhagem, sem poses elaboradas e sem filtros evidentes, a atriz mostrou um lado mais autêntico dos seus dias

Recorde-se que atualmente, Inês Castel-Branco integra o elenco da novela “A Madrasta”, da TVI, onde dá vida à personagem Diana.