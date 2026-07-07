Maquilhadora diz que atriz da TVI tem os olhos mais bonitos. Consegue adivinhar quem é?

Há caras que não passam despercebidas e, desta vez, foi uma maquilhadora a lançar o desafio nas redes sociais. Ao partilhar uma fotografia de uma conhecida atriz da TVI, não resistiu ao elogio: “Tem os olhos mais bonitos”. A publicação rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores e gerou uma onda de reações.

Falamos de Inês Castel-Branco, uma das atrizes mais acarinhadas pelo público português. Ao longo dos anos, tem construído uma carreira sólida em televisão, teatro e cinema, destacando-se em vários projetos de ficção nacional. Atualmente, continua a ser uma presença habitual nas produções da TVI, onde soma personagens marcantes, como Diana em "A Madrasta".

Nos comentários, os elogios multiplicaram-se. “Os olhos dessa mulher 😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨”, escreveu uma seguidora. Outra foi ainda mais longe: “Irritas-me por: seres tão bonita, versátil, excelente actriz, filha daquela mulher extraordinária, seres a Mariete, seres tanta coisa numa só e seres linda com uns olhos de afogar muitos homens 😊 (...) mereces todos os Óscars. Sou tua fã 🩷💐🌸”.

Além do talento reconhecido pelo público e pelos colegas de profissão, Inês Castel-Branco continua a conquistar admiradores pela sua elegância natural e pelo carisma que transmite dentro e fora do ecrã.