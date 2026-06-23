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Primeiros episódios «A Madrasta»: Na prisão, tentam matar Diana

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 9min
Primeiros episódios «A Madrasta»: Na prisão, tentam matar Diana - TVI

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Em «A Madrasta», a reclusa prepara-se para esfaquear Diana, quando Camila aparece por trás e a impede. Diana acorda estremunhada e fica muito aflita ao ver Camila e a reclusa a lutarem. A reclusa esfaqueia Camila e foge. Diana grita por ajuda e pede a Camila para se aguentar.

Diana diz que já chamou ajuda. Camila conta que a reclusa tentou atacar Diana e ela tentou impedir. Camila está com medo, fecha os olhos e Diana fica muito aflita. Chegam duas guardas que a agarram.

Diana (Inês Castel-Branco) conta a Eduardo que Camila acha que alguém pagou à reclusa para a matar. Eduardo acha o mesmo e que Diana não está segura ali, por isso pediu a libertação imediata e foi aprovada. Eduardo informa Diana que vai sair em liberdade amanhã. Diana chora de emoção.

Diana arruma as suas coisas e diz a Camila que vai sair em liberdade amanhã. Diana elogia o trabalho de Eduardo e Camila acha que ele está apaixonado por ela. Diana promete ajudar Camila a sair dali e dá-lhe um medalhão para se lembrar disso. Camila tira uma garrafinha de bebida das suas coisas e as duas brindam e bebem.

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