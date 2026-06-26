Vem aí em «A Madrasta»: Depois de ser perseguida, um homem tentar entrar em casa de Diana à força

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) conduz por Lisboa e tudo lhe lembra o seu passado. Ouvimos Raquel (Inês Herédia), em voz off, dizer a Francisca (Matilde Reymão) que Pedro (Albno Jerónimo) ainda é apaixonado por Diana e será sempre. Diana percebe que está a ser seguida e estremece. O carro fica ao seu lado, mas não consegue ver a cara do condutor. Diana acelera com o semáforo vermelho e quase tem um acidente, mas consegue safar-se e fugir de quem a perseguia.

Diana fala com Eduardo ao telemóvel e diz-lhe que já está em casa. Agradece-lhe por toda a ajuda e promete ter cuidado. Diana diz que quem a incriminou no passado, não o vai voltar a fazer e não a vai impedir de recuperar os filhos. Diana vê algumas fotos antigas e recorda alguns momentos do passado. Está determinada em esclarecer tudo.

No dia seguinte, Diana recebe compras de um estafeta e continua a pensar em quem pode ter estado por trás de toda a conspiração contra si. Diana junta Xavier à sua lista e hesita em escrever o nome de Pedro, mas acaba por fazê-lo e chora. Tocam à campainha. Ela acha que é o estafeta e abre sem ver. Um Homem coloca o pé na porta e empurra Diana.

Recorde-se que Diana já está em liberdade e que assim que saiu da prisão foi ao hotel onde tudo aconteceu: