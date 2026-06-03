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É oficial! Está revelada a data de estreia da nova novela da TVI «A Madrasta»

  • TVI Novelas
  • Há 57 min
É oficial! Está revelada a data de estreia da nova novela da TVI «A Madrasta» - TVI

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É oficial: “A Madrasta” estreia na TVI no dia 22 de junho, marcando a chegada de uma das produções mais esperadas da ficção nacional recente. A nova novela promete assumir um lugar de destaque na grelha do canal e conquistar o público logo desde o primeiro episódio.

Produzida pela Plural Entertainment e adaptada pela autora Maria João Mira, esta aposta da TVI reúne um elenco de peso, com Inês Castel-Branco e Albano Jerónimo nos papéis principais, liderando uma história intensa e emocional.

“A Madrasta” desenvolve-se num registo de drama familiar com forte carga emocional e suspense, centrando-se na vida de uma mulher que foi separada dos seus filhos. Numa decisão marcada pela dor e pelo sacrifício, a protagonista abdica de ser reconhecida como mãe, acreditando que esse afastamento poderá ser a única forma de, um dia, regressar à vida das crianças que perdeu.

A narrativa explora temas profundos como identidade, maternidade e redenção, construindo um enredo onde o passado nunca desaparece verdadeiramente e onde os segredos têm impacto direto no presente.

Sob o lema “Há amores que ninguém apaga”, a novela promete um registo envolvente e emotivo, pensado para agarrar o público desde o primeiro minuto. Cada episódio promete trazer novas revelações, conflitos familiares e reviravoltas que reforçam o suspense e o lado mais dramático da história.

Com “A Madrasta”, a TVI reforça o seu investimento em produções nacionais de grande escala, apostando numa narrativa forte, num elenco reconhecido e numa realização pensada para o horário nobre. A combinação entre um argumento emocionalmente intenso e interpretações de destaque coloca esta novela entre as grandes apostas da estação para a nova temporada.

Com a data já confirmada, a expectativa aumenta: 22 de junho marca a estreia de “A Madrasta” na TVI, prometendo dar início a uma história cheia de emoção, segredos e reviravoltas que não vão deixar ninguém indiferente.

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