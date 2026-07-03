Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) pergunta ao Padre (Paulo Matos) quem era a mulher com quem esbarrou na rua. Ele conta-lhe que é a noiva de Pedro (Albano Jerónimo) e Diana fica muito indignada por ele ir pôr uma mulher no seu lugar, que será madrasta dos filhos. Diana diz que quer saber tudo sobre ela e pesquisa as suas redes sociais.

Depois liga-lhe, dizendo que é desenhadora de joias e quer fazer uma parceria. Diana convida Francisca (Matilde Reymão) para uma exposição que vai organizar amanhã. Depois diz que só falta convidar todos os outros e descobrir quem é o assassino.

Laura (Madalena Brandão) pergunta a Francisca se sempre vai à exposição, mas diz que nunca ouviu falar naquele nome e se calhar não vale a pena. Francisca explica que é a primeira exposição dela e que é capaz de ser boa. Laura diz que nesse caso vai com ela.

Diana pede ao Padre para lhe falar sobre os outros, pois precisa de os atrair ao hotel. O Padre diz o que sabe de cada um, mas pede a Diana para não se deixar levar pela sede de vingança, ou não vai restar nada da pessoa que ela era. Diana diz que isso não vai acontecer.

Diana liga a Laura, diz que é uma amiga sua e que lhe quer falar sobre o marido. Diana diz a Laura para ir ao hotel dos Mastros, amanhã às duas, para ficar a saber o que o marido anda a fazer.

Diana ainda está com o telemóvel na mão, satisfeita com o que acabou de fazer. Ouvimos Filipe contar a Raquel que uma mulher lhe ligou e que sabia que tinham dado o filho porque ele tinha uma deficiência. Diana lembra-se das palavras do Padre e teme que tenha razão.

Recorde-se que há um homem que anda atrás de Diana e que lhe quer fazer mal: