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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: O grande confronto de Diana e a exposição de todos os segredos

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 39min
Vem aí em «A Madrasta»: O grande confronto de Diana e a exposição de todos os segredos - TVI

Um momento bombástico e imperdível.

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Em «A Madrasta», ficam todos em choque por verem Diana (Inês Castel-Branco) e ela os ter atraído a todos para ali. Diana dá a entender que os conhece bem e sabe o que cada um esconde. Afirma que voltou para provar a sua inocência e recuperar os filhos.

Francisca (Matilde Reymão) fica confusa, pois Diana não corresponde à imagem do retrato. Pedro acha melhor conversarem em casa.

Diana conta ao Padre (Paulo Matos) como correu o encontro com todos e que não conseguiu dizer exatamente o que tinha planeado, mas plantou o medo neles como queria.

Recorde-se que Diana já tinha ido até à casa de Pedro, mas que não chegou a ver ninguém sem ser o Padre:

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