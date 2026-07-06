Vem aí em «A Madrasta»: O grande confronto de Diana e a exposição de todos os segredos

Em «A Madrasta», ficam todos em choque por verem Diana (Inês Castel-Branco) e ela os ter atraído a todos para ali. Diana dá a entender que os conhece bem e sabe o que cada um esconde. Afirma que voltou para provar a sua inocência e recuperar os filhos.
Francisca (Matilde Reymão) fica confusa, pois Diana não corresponde à imagem do retrato. Pedro acha melhor conversarem em casa.
Diana conta ao Padre (Paulo Matos) como correu o encontro com todos e que não conseguiu dizer exatamente o que tinha planeado, mas plantou o medo neles como queria.
Recorde-se que Diana já tinha ido até à casa de Pedro, mas que não chegou a ver ninguém sem ser o Padre: