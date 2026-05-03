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Inês Castel-Branco não fica calada após ataque de seguidora: “Precisa de atenção...”

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 11min
Inês Castel-Branco não fica calada após ataque de seguidora: “Precisa de atenção...” - TVI

Atriz responde a comentário cruel.

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Depois de mais de um ano afastada da televisão, Inês Castel-Branco regressa à ficção com um dos maiores desafios da sua carreira, ao assumir o papel de Diana, protagonista da nova novela da TVI, “A Madrasta”, onde contracena com Albano Jerónimo. Este regresso marca uma nova fase profissional para a atriz, conhecida pelo seu talento, mas também pela sua personalidade autêntica e próxima do público.

Fora do ecrã, Inês tem conquistado uma forte ligação com os seguidores através das redes sociais, onde partilha momentos do dia a dia, reflexões pessoais e até desabafos. É precisamente essa genuinidade e transparência que a tornam uma figura tão acarinhada, mas também, por vezes, alvo de críticas.

Foi isso que aconteceu recentemente, quando a atriz decidiu expor uma mensagem menos simpática que recebeu. Através de um story, Inês Castel-Branco revelou um comentário de uma seguidora que criticava o seu visual, em particular o cabelo, de forma considerada e maldosa.

A mensagem dizia: «Esse cabelo? Não se cuida? Credo ainda bem que não faz conteúdos. Fique em casa», uma crítica direta que não passou despercebida.

Sem esconder o episódio, a atriz optou por responder de forma elegante, mas firme, partilhando também a sua perspetiva sobre este tipo de situações. «A fofa da Luísa precisa de atenção. Felizmente tenho mais mensagens bonitas do que pessoas como a Luísa», escreveu, deixando claro que valoriza o apoio positivo que recebe diariamente.

Este episódio gerou reações entre os fãs, muitos dos quais elogiaram a forma como Inês lidou com a situação, reforçando a ideia de que, apesar das críticas, a atriz mantém a sua postura autêntica e confiante.

Entre o regresso à televisão e a exposição nas redes sociais, Inês Castel-Branco continua a afirmar-se como uma figura marcante no panorama nacional, equilibrando a sua carreira com uma presença digital onde não esconde quem é, com qualidades, imperfeições e, acima de tudo, muita verdade.

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