Vem aí «A Madrasta»: Madalena regressa e começa a questionar toda a verdade sobre Diana

Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) ficam felizes com o regresso de Simão (João Maneira), considerando que não fazia sentido continuar a andar de veleiro para fugir de Maria (Inês Castel-Branco).

Entretanto, Camila (Ana Lopes) e Eduardo procuram Felícia (Isabel Abreu), Miguel e Beatriz para falar com eles. Os irmãos estranham a visita, até Eduardo explicar que é advogado de Maria e que está a investigar o que aconteceu no casamento.

Madalena (Cucha Carvalheiro) chega entretanto e, ao olhar à sua volta e tocar em alguns objetos, é invadida por memórias do passado. Em paralelo, ouvimos Felícia recordar que Madalena foi embora quando as coisas se tornaram difíceis, defendendo que, por esse motivo, a mãe não tem o direito de a julgar.

Madalena recorda uma conversa que teve com Pedro (Albano Jerónimo) antes da viagem a Marrocos, bem como o momento em que Diana (Inês Castel-Branco) garantiu que era inocente. Perante essas recordações, Madalena começa a questionar-se sobre quem estará, afinal, a mentir.