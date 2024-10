Vem aí em «Cacau»: Lalá e Marco - o novo casal?

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) recebe surpresa a visita de Valdemar (Vitor Hugo), que a questiona que relação tem com Marco (Diogo Amaral).

Lalá diz a Valdemar ser advogada de Marco. Valdemar diz que tal não explica a discussão que ouviu entre eles, ficando atónito por Lalá lhe dizer ter de admitir que anda enrolada com ele.

A advogada aproxima-se insinuante de Valdemar a perguntar-lhe se está com ciúmes dela estar com Marco. Ele nega, dizendo que isso só fez com que ele se desiludisse mais ainda com ela. Valdemar avisa-a que a incrimina na morte de Joana (Alda Gomes) se ela conseguir que Marco fique com Marquinho. Lalá fica apreensiva.

Recorde-se que Lalá e Valdemar já foram namorados, mas que ni9nguém sabe: