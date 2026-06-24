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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Eduardo, o advogado, beija Diana

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 36min
Vem aí em «A Madrasta»: Eduardo, o advogado, beija Diana - TVI

Como é que ela irá reagir?

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Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) ainda está meio atordoada, mas quer saber o que a Camareira viu naquela noite, pois esteve presa injustamente. Parece que a Camareira vai falar, mas foge dali. Diana conta a Eduardo que a Camareira a reconheceu e que se lembra do que aconteceu há 20 anos.

Eduardo e Diana não conseguiram encontrar a Camareira. Diana tem a certeza de que alguém a tentou calar, pois ela ia contar-lhe o que sabia, mas assustou-se e fugiu. Eduardo promete encontrar a Camareira e beija Diana. Afasta-se e pede desculpa.

Diana diz que tem de se concentrar em provar a sua inocência, mas que Eduardo é o seu único amigo.

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