Vem aí em «Cacau»: Notícia inesperada deixa Lalá de rastos

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) fica em fúria por Vitória (Teresa Tavares) lhe contar que houve um incêndio em casa de Jaime (Sérgio Praia) que quase vitimou Martim (Lucas Dutra), concordando ambas que só pode ter sido Lalá (Inês Castel-Branco) a fazer aquilo. Júlia sai disparada a dizer a Vitória ir dizer umas verdades a Lalá.

Júlia dá um grande estalo a Lalá, acusando-a de ter sido ela quem ateou um incêndio em casa de Jaime. Lalá finge não saber do que ela está a falar, saindo disparada com ar aflito quando Júlia lhe diz que Martim por causa disso está em estado grave no hospital.

Recorde-se que Lalá foi expulsa da casa dos Vaz Pereira e que, desde então, tem estado a provocar todos os que estão contra ela: