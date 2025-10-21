Esta é a perdição de Inês Castel-Branco que só o filho conhece

Esta é a perdição de Inês Castel-Branco que só o filho conhece

Inês Castel Branco partilha momento divertido com o filho.

A atriz Inês Castel Branco, conhecida por dar vida a Alice em Morangos com Açúcar 3, a Lalá na novela cacau e por outros projetos televisivos e teatrais, voltou a conquistar os fãs, desta vez fora dos ecrãs. A artista criou recentemente um conteúdo digital em parceria com a sua agência Elite Lisbon, intitulado «Tudo Pode Acontecer …Inclusive Nada», no qual se mostra próxima e divertida, revelando também detalhes da sua vida pessoal.

Durante este video, Inês falou sobre a relação que mantém com o seu filho, Simão, de 15 anos, descrevendo-a como próxima, divertida e cheia de momentos de brincadeira. A atriz contou que o filho gosta especialmente de jogar com ela ao jogo do «Preferias». 

Num destes momentos, Simão questionou Inês sobre as suas pequenas perdições, e a atriz não hesitou em responder: “Preferias só queijo para o resto da vida ou Coca-Cola para o resto da vida? Acho que ia para o queijo, é a minha perdição.” Este diálogo simples, mas genuíno, acabou por provocar uma boa dose de gargalhadas à atriz, evidenciando a leveza e o humor que caracterizam a relação entre mãe e filho.

O vídeo despertou a atenção dos seguidores de Inês Castel Branco, que não tardaram a comentar com entusiasmo. Entre os comentários, destacam-se “amoooo”, “Também ADORO queijo 😍” e “Gosto Muito de Ti”, mostrando a proximidade que os fãs sentem com a atriz e a sua naturalidade ao partilhar momentos do quotidiano.

Reveja aqui uma das entrevistas mais profundas da atriz com Manuel Luís Goucha: 

Este conteúdo é mais um exemplo de como Inês Castel Branco consegue equilibrar a vida profissional e familiar, mantendo uma presença autêntica junto dos fãs e mostrando que, para além das câmaras, existe uma relação cheia de humor e carinho entre mãe e filho.

Veja aqui: 

