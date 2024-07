Inês Castel-Branco faz revelação emotiva que envolve o filho: «Saímos sempre de lágrima no olho»

Inês Castel-Branco, de 42 anos, recorreu à sua conta de Instagram, esta segunda-feira (24 de junho de 2024), para partilhar a experiência que viveu com o filho, Simão (de 13 anosa), e que ambos adoram.

«Saímos sempre de lágrima no olho. O sítio onde eu e o meu filho somos mais felizes no mundo todo», começou por contar.

«Acabou ontem o @beingathering deste ano, o nosso quinto, e cada vez é mais especial. Lugar de liberdade, amor à natureza e ao próximo, e de dançar de olhos fechados. As crianças em bando nas suas bicicletas, concertos variados , comida vegan e vegetariana para todos os gostos , amigos em cada esquina, o lago cheio de peixes, as esculturas espalhadas por todo o lado, as aulas de yoga e talks sobre tudo, mas acima de tudo a felicidade do meu filho. Nada bate isso.», sublinhou.

Por fim, deixou um agradecimento e um desejo: «Obrigada à organização impecável . Nunca mais é 2026 para voltarmos a viver tudo de novo».

De relembrar que pode ver a atriz a dar vida a Lalá em «Cacau» e que vai integrar o elenco da terceira temporada de «Morangos com Açúcar», que estreia já dia 1 de julho, na sua TVI.