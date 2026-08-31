Vem aí «A Madrasta»: Madalena confronta Felícia e acusa-a de ter rejeitado o próprio filho

Felícia (Isabel Abreu) confronta a mãe, Madalena (Cucha Carvalheiro), por não a ter avisado de que ia regressar. Madalena desvaloriza a situação e considera que o aviso não faria diferença, ficando evidente a tensão e a hostilidade entre as duas.

Madalena recorda que nunca concordou com a farsa em torno da morte de Diana (Inês Castel-Branco) e acusa Felícia de ter rejeitado o próprio filho. A conversa rapidamente se torna mais tensa, com Felícia a responder que Madalena podia ter ficado em África.

Madalena mantém a sua posição e afirma que Pedro (Albano Jerónimo) e os filhos precisam dela, deixando clara a sua intenção de permanecer por perto.