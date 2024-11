Últimos episódios de «Cacau»: Rui e Susana conseguem sobreviver a tentativa de assassinato?

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) abre a porta a Lalá (Inês Castel-Branco), esboçando ar confuso por a ver vestida de preto e com o cabelo escuro. Ela dá-lhe uma descarga de taser, Rui cai desmaiado.

Lalá tira o telemóvel a Rui para contactar Susana (Isabel Figueira) para prosseguir o plano de matar ambos.

Entretanto, a advogada recebe uma mensagem de volta de Susana, percebendo que Rui ia mesmo denunciar Simone (Alexandra Lencastre) à polícia. Escreve nova mensagem a dizer a Susana para ir já ali a casa sozinha sob o pretexto de ter mais coisas para contar-lhe sobre Simone.

Lalá sorri satisfeita por Susana ter aceitado encontrar-se com Rui. Retira de seguida uma máscara de gás da mochila e segue para a cozinha. Ouve-se barulho de panelas a cair.

Momentos mais tarde, Susana entra em casa de Rui, deparando-se espantada com este caído no chão e com um forte cheiro a gás. Lalá surge de surpresa por detrás de Susana e apaga-a com o taser.

Será que ela acaba com a vida deste casal?

De relembrar que Lalá agiu a mando de Simone, para ficar com a sua herança: