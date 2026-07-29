Prova de fogo: Jessica Athayde e Inês Castel-Branco aceitam desafio a milhares de quilómetros de distância

Jessica Athayde e Inês Castelo Branco que dá vida a Diana na novela «A Madrasta» voltaram a provar que a amizade não conhece distâncias. As duas atrizes, conhecidas pela sua irreverência, boa disposição e sentido de humor, protagonizaram um momento divertido nas redes sociais que rapidamente conquistou os seguidores.

Com personalidades muito semelhantes e uma forma descontraída de comunicar com o público, as atrizes decidiram transformar a diferença horária entre Portugal e os Estados Unidos num desafio criativo e cheio de cumplicidade. Enquanto Inês Castelo Branco está de férias nos Estados Unidos, Jéssica Athayde permanece em Portugal. Apesar dos milhares de quilómetros que as separam e das oito horas de diferença entre os dois países, as amigas encontraram uma forma original de partilhar o dia a dia uma da outra.

O desafio consistiu em tirar uma fotografia por hora, mostrando diferentes momentos da rotina de cada uma, criando assim uma espécie de diário visual cruzado entre dois fusos horários diferentes.

«Oito horas de distância. A Inês de férias nos Estados Unidos, eu em Portugal. O desafio? Uma fotografia por hora. Experimentem fazer com os vossos amigos.», escreveu Jéssica Athayde na publicação conjunta.

O resultado foi um vídeo divertido, espontâneo e muito ao estilo das duas atrizes, que mostrou não só alguns momentos das suas rotinas, mas também a forte ligação que mantêm.

A cumplicidade entre Jessica Athayde e Inês Castelo Branco foi precisamente aquilo que mais encantou os fãs, que destacaram a amizade genuína e o sentido de humor que partilham.

Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho. «Adorooo», «A Inês é LINDAAAA», «A Inês é incrível e lindaaaaaaa ❤️❤️ A Célia é fantástica também», «Duas mulheres lindas» e «Opá que maravilha» foram alguns dos muitos elogios deixados pelos seguidores.

Mais do que um simples desafio nas redes sociais, o momento mostrou a relação próxima entre duas amigas que conseguem transformar a distância numa oportunidade para criar memórias e espalhar boa disposição.