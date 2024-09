Vem aí em «Cacau»: Lalá mata o próprio filho?

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) entra em casa com a ajuda de Angélico, fingindo ter perdido a chave de casa. Lalá retira de um saco um frasco decarbureto, fazendo uma experiência na sala para provocar um incêndio. Decide que o melhor sítio para fazer o incêndio será no quarto de Jaime (Sérgio Praia), somente precisando de tirar de lá antes as suas roupas.

Momentos depois, Martim (Lucas Dutra) chega a casa, ficando aflito por ver tudo cheio de fumo, percebendo que está a haver ali um incêndio. Segue para o interior, abrindo a porta. É imediatamente projetado pelo ar por uma explosão, tombando desmaiado. Vemos as chamas a deflagrar no interior.

Será que o jovem sobrevive?

Recorde-se que Lalá não olha a meios para atingir os seus fins, tal como fez com Joana (Alda Gomes), que acabou morta: