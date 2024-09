Vem aí em «Cacau»: David e Lalá tomam banho juntos

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) entra cheia de pó das obras. David (Luís Garcia) ajuda-a a limpar-se, sorrindo divertido. Ele diz à advogada que devia tomar um banho. Lalá pergunta-lhe sugestiva se está preparado para as consequências disso. David olha-a nervoso.

Momentos mais tarde, Lalá toma banho na bacia com David, dizendo-lhe derretida perceber agora por que Júlia quis ficar com ele. Lalá diz a David não ser só fisicamente que se sente atraída por ele, dizendo achar que têm muto em comum um com o outro. Ele olha-a constrangido.

Recorde-se que David está a morar da casa da advogada, após ter sido apanhado com ela a trair Júlia: