Vem aí em «Cacau»: Inesperadamente, Lalá pode ser a salvadora de Cacau

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) diz a Simone (Alexandra Lencastre) que Majoris pode ter fugido com receio de ser implicada na morte de Justino. Simone desliga a dizer à amiga contar com ela para confirmar a morte de Cacau (Matilde Reymão).. Ela fica estupefacta.

Lalá está a ver atónita as notícias sobre a possível morte de Cacau quando David (Luís Garcia) chega. Lalá diz-lhe suspeitar seriamente que foi Sal (Carolina Amaral) a orquestradora do acidente da irmã para ficar com a fortuna da família, aproveitando a ausência de Simone para a culpabilizar. David olha-a chocado.

David recorda Lalá que o filho de Cacau também será herdeiro da fortuna de Justino (António Capelo), sendo o pai dele o seu tutor. Lalá fica espantada a dizer agora perceber que só pode ter sido Marco (Diogo Amaral) a fazer aquilo para finalmente conseguir chegar à Bela Vista.

Será que a advogada vai em busca da verdade e consegue salvar Cacau?

