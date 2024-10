Vem aí em «Cacau»: Prova de que Cacau está viva cai nas mãos erradas

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) tenta disfarçar para David (Luís Garcia) que não conseguiu confirmar se Marco (Diogo Amaral) é responsável pelo acidente com receio de ser implicada na morte de Justino (António Capelo). Simone (Alexandra Lencastre) desliga a dizer à amiga contar com ela para confirmar a morte de Cacau (Matilde Reymão).

O médico sugere falar com Tiago (José Condessa) sobre a hipótese, mas Lalá acredita que eles já consideraram essa possibilidade. Enquanto conversa, cai do bolso de David a pimenta do patuá de Cacau, deixando-o intrigado.

David coloca a pimenta sobre um móvel, sem entender por que Manuel a tinha guardada na roupa, e senta-se para ver as notícias sobre Cacau, que ainda não foi confirmada como morta.

Lalá reentra na sala sem notar a pimenta, enquanto David comenta que, se Marco fez algo a Cacau, ele deve ser uma pessoa doente. Lalá, no entanto, ressalta que ainda não há provas contra ele.

David, ao se preparar para sair, pede a Lalá que entregue uma pimenta a Manuel. Lalá fica chocada ao perceber que a pimenta pertence ao patuá de Cacau.David explica a Lalá que a pimenta caiu das calças de Manuel, e ela fica pensativa, tentando confirmar se realmente pertence ao patuá de Cacau.

(Re)veja o momento em que esta prova foi encontrada pela primeira vez: