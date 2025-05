Inês Castel Branco faz declaração de amor a pessoa especial: «O homem que mais versões minhas aturou»

No passado dia 28 de maio, Manuel Moreira completou 43 anos e, para assinalar a data, Inês Castel Branco decidiu homenagear o amigo de longa data com uma emocionante declaração de amor e amizade. A atriz partilhou, através do Instagram, um vídeo com vários registos inéditos dos dois — fotografias e pequenos vídeos que retratam uma amizade sólida, cúmplice e cheia de memórias.

Inês Castel Branco abriu o coração e escreveu palavras que tocam quem as lê:

É provavelmente o homem que mais versões minhas aturou. Sempre com este sorriso. Sempre com o mesmo amor. Isto é de valor. Sempre com a empatia de quem ama mesmo quando acha ridículo ou indefensável. O mais leal, coerente e drama free. O ator e cantor talentoso, generoso, com silêncios de ouro e que grita quando quer ser ouvido, sem medo das reações. O meu companheiro de liceu, do Lux, de quando preciso de alguém ou de ninguém. O meu Manel. Há relações na vida que não se explicam e nunca acabam. É família. É o meu Manel. Parabéns, meu camarada Batman. Love you".

A publicação rapidamente se encheu de comentários de seguidores comovidos com a autenticidade da mensagem e com a beleza rara deste tipo de relação: «A amizade é isto que explicou tão bem. Os amigos são a família que escolhemos», escreveu uma seguidora. «Quando temos amigos assim, somos mais felizes, mais empáticos. Que a vossa amizade se mantenha para sempre». «Isso é amor e deve ser guardado a sete chaves. Difícil hoje em dia...», comentou outro fã.

Veja a partilha, aqui:

Inês Castel Branco e Manuel Moreira partilham uma amizade de décadas, que começou nos tempos de liceu e sobreviveu — e fortaleceu-se — ao longo dos anos, tanto nos bastidores da vida como nos palcos da profissão.

Mais do que uma homenagem, esta publicação é um testemunho da importância de quem permanece ao nosso lado em todas as fases — mesmo nas mais difíceis — e que continua a sorrir, a ouvir, a aceitar, e a amar incondicionalmente.