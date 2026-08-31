Vem aí «A Madrasta»: Diana garante que nunca traiu Pedro e faz confissão decisiva sobre o passado

Diana (Inês Castel-Branco) conta a Madalena (Cucha Carvalheiro) que não matou Artur e revela que Pedro (Albano Jerónimo) finalmente acreditou na sua inocência e decidiu ajudá-la a provar a verdade.

Madalena reconhece algumas semelhanças entre a sua história e a de Diana, recordando que também se sentiu uma intrusa quando casou com o marido. No entanto, garante que nunca o traiu. Diana assegura que também nunca traiu Pedro.

Apesar das explicações de Diana, Madalena sente que precisa de ouvir a versão de Pedro antes de tirar as suas próprias conclusões.