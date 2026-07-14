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«A minha esposa e eu»: Inês Castel-Branco surpreende fãs com viagem e partilha encontro especial

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:53
«A minha esposa e eu»: Inês Castel-Branco surpreende fãs com viagem e partilha encontro especial - TVI

Inês Castel-Branco partilha imagens inéditas de viagem especial.

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Inês Castel-Branco voltou a surpreender os seguidores ao revelar uma viagem muito especial. A atriz, que atualmente interpreta Diana na nova novela da TVI, «A Madrasta», deslocou-se recentemente ao Luxemburgo para participar nas gravações de um novo projeto cinematográfico e acabou por protagonizar um reencontro inesperado.

Foi através das redes sociais que a atriz partilhou alguns registos desta experiência, revelando que, durante a estadia no país, teve a oportunidade de reencontrar a colega e amiga Margarida Vila-Nova.

Na legenda da publicação, Inês Castel-Branco mostrou-se entusiasmada com o trabalho que tem em mãos e deixou no ar a curiosidade dos fãs sobre o projeto que chegará em breve aos cinemas.

«Fui ali ao Luxemburgo filmar e encontrei a minha amiga. Foi rápido, mas intenso. Brevemente num cinema perto de si. ♥️», escreveu a atriz.

A publicação não tardou a gerar uma onda de reações por parte dos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e entusiasmo. Entre as várias respostas, muitos fãs destacaram a felicidade de ver duas das atrizes portuguesas mais acarinhadas juntas num novo desafio profissional.

«AMO!! Que felicidade a minha… a minha esposa e eu a partilhar o mesmo filme», escreveu a atriz Margarida Vila Nova. Outros elogiaram o percurso de Inês Castel-Branco com comentários como «Estrela de cinema», «Duas lindonas» e «Ansiosa para acompanhar este projeto».

 

Ao longo dos anos, Inês Castel-Branco tem conquistado o público não apenas pelo talento como atriz, mas também pela sua genuinidade, pelo sentido de humor e pela proximidade que mantém com os seguidores. Nas redes sociais, partilha frequentemente momentos do quotidiano, bastidores das gravações e episódios divertidos da sua vida pessoal e profissional, características que ajudam a reforçar a ligação especial que criou com os fãs.

Agora, depois desta passagem pelo Luxemburgo e do reencontro com Margarida Vila-Nova, cresce a expectativa em torno do novo filme que contará com a participação da atriz. Embora os detalhes sobre a produção ainda não tenham sido revelados, uma coisa é certa: o projeto chegará em breve às salas de cinema e já está a despertar a curiosidade do público.

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