Nem vai acreditar! Isto é o que Inês Castel-Branco nunca dispensa e tem de ter sempre consigo

Inês Castel-Branco abriu as portas do seu dia a dia ao mostrar o que leva sempre na carteira, num vídeo descontraído e pessoal que surpreendeu pela praticidade e personalidade dos objetos escolhidos. A apresentadora revelou itens essenciais que acompanham os seus momentos mais simples e especiais.

Uma carteira sem marcas, mas cheia de história

«Eu não faço ideia de qual é a marca, eu não ligo nada a marcas. Sei que a comprei numa viagem de miúdas em Madrid. Vi-a na montra e disse: aquela carteira vai ser minha», contou Inês, explicando que a guarda para ocasiões especiais por ser das suas cores favoritas. O Kobo com vários livros e bloco de notas («poupo em andar com um bloco de notas»), dois baralhos de cartas («sou um bocado obcecada por jogar cartas e nunca se sabe quando uma pessoa está aborrecida»), telemóvel, barra de proteína e headphones com fio («sou da velha guarda que ainda usa headphones com fio, com muito gosto») são indispensáveis.

Objetos com significado e personalidade

Um cinzeiro portátil chama a atenção: «Eu já não fumo, deixei de fumar, mas odeio quando vejo pessoas a deitarem beatas para o chão. Levo sempre o cinzeiro comigo». O perfume usado há mais de 20 anos («está com um bocado mau ar, mas anda sempre comigo»), máquina fotográfica descartável para «eternizar momentos importantes» e porta-moedas personalizável de marca portuguesa completam itens com história.

Detalhes do dia a dia de uma mãe e atriz

Chaves de casa com porta-chaves divertidos («Mommy needs her wine» [«a mamã precisa do seu vinho»] e «I'm not your therapist» [não sou a tua psicóloga]), batom hidratante com cor, mola para o cabelo, batom do cieiro e comprimidos para deixar de fumar mostram praticidade. «Eu vou pôr para vocês verem. Gosto mesmo dele. Antes de entrar em qualquer sítio, faço sempre este movimento de tirar o brilho aqui e deixar nos sítios certos», explicou o ritual de maquilhagem.

«É tudo o que eu tenho dentro da minha carteira. Isto seria o que levava numa viagem de fim de semana. No dia a dia sou mais prática e ando com as pequeninas a tiracolo, só com o essencial», concluiu Inês, revelando uma organização simples que equilibra maternidade, trabalho e pequenos prazeres quotidianos.

Recorde que Inês Castel-Branco deu vida à memorável Lalá em «Cacau»: