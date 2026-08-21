Vem aí «A Madrasta»: Diana toma decisão arriscada e pode estar prestes a descobrir o assassino

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) conta ao Padre Tobias (Paulo Matos) que Xavier (Vítor D’Andrade) confessou a Pedro (Albano Jerónimo) saber quem matou Artur (Bruno Madeira), embora tenha recusado revelar a identidade do verdadeiro assassino. O Padre recorda a confissão que Xavier lhe fez, mas, preso ao segredo da confissão, não pode revelar o que sabe.

Determinada a provar a sua inocência e a recuperar a relação com os filhos, Diana revela que aceitou casar com Pedro para conseguir chegar à verdade. Apesar de o Padre Tobias considerar o plano demasiado arriscado, Diana mostra-se irredutível e garante que a decisão está tomada.