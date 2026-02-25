Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:23
Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas - TVI

Depois de mais de um ano afastada da televisão, Inês Castel-Branco regressa à ficção com um dos desafios mais exigentes da sua carreira. A atriz assume o papel de Diana, protagonista da nova novela da TVI, “A Madrasta”, dividindo o protagonismo com Albano Jerónimo.

Este regresso marca uma nova etapa profissional e foi um dos temas centrais da entrevista exclusiva concedida pela atriz durante a Gala da estação. Visivelmente entusiasmada com o projeto, Inês revelou que as gravações já arrancaram e prometeu uma história diferente das outras novelas: «Já começámos a gravar, vai ser uma novela que vai prender. No primeiro episódio tem uma componente bastante policial, que eu acho que vai convencer as pessoas a ver a novela. Eu sou suspeita porque sou a protagonista, mas eu acho que vai ser uma grande novela.»

Depois de um período afastada dos ecrãs, a atriz regressa agora com um papel central, assumindo o peso narrativo de uma trama que promete emoção, suspense e reviravoltas. O regresso de Inês Castel-Branco à televisão representa um momento significativo para os fãs, que acompanham a sua carreira há décadas e reconhecem a sua versatilidade interpretativa.

Segundo a própria atriz, “A Madrasta” destaca-se desde o primeiro episódio pela sua vertente policial, elemento que deverá captar imediatamente a atenção dos telespectadores. A promessa de mistério, aliada a conflitos familiares intensos e dilemas emocionais, aponta para uma narrativa densa e envolvente.

Numa fase em que as gravações já decorrem, Inês Castel-Branco não esconde a felicidade que está a viver. O entusiasmo é evidente e reflete a importância deste projeto no seu percurso artístico. O regresso à ficção surge como um reencontro com o público e com uma paixão antiga: contar histórias que emocionam milhões de espectadores.

Com um elenco de peso, uma protagonista carismática e uma narrativa que promete prender desde o primeiro minuto, “A Madrasta” perfila-se como uma das grandes apostas da ficção nacional e um regresso em grande para uma das atrizes mais queridas do público português.

