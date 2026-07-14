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Atriz de «A Madrasta» deixa escapar vídeo de bastidores e os fãs reagiram em força: «Hilariante»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 50min
Atriz de «A Madrasta» deixa escapar vídeo de bastidores e os fãs reagiram em força: «Hilariante» - TVI

As imagens são inéditas!

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“A Madrasta” continua a conquistar os telespectadores da TVI e muito do sucesso da novela deve-se ao talentoso elenco que dá vida às personagens. Liderada por Inês Castel-Branco e Albano Jerónimo, a produção conta ainda com nomes bem conhecidos do público português, como Matilde Reymão, Pedro Teixeira, Isabel Abreu, Inês Herédia, Leonor Seixas, Sérgio Praia e Sílvia Rizzo, entre muitos outros.

Desta vez, foi precisamente Sílvia Rizzo quem arrancou gargalhadas aos fãs ao partilhar, nas redes sociais, um divertido vídeo de bastidores gravado durante uma pausa nas filmagens. Nas imagens, é possível ver vários elementos do elenco num ambiente descontraído, revelando a cumplicidade e a boa disposição que marcam os dias de gravação da novela.

A atriz acompanhou a publicação com uma legenda bem-humorada: «Para quem não sabe, os atores vivem em pequenos cacifos! ✨😄❤️», uma brincadeira que rapidamente conquistou os seguidores.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho, não só dirigidas aos atores, mas também à própria novela e ao espírito de equipa que se vive nos bastidores. Entre as várias reações, destacou-se a de Matilde Reymão, que escreveu simplesmente: «Amo-vos».

Histórias sem pausas?
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Os fãs também não esconderam o entusiasmo perante as imagens partilhadas. «Saudadessss de nós», «Bela equipa! Dream team», «A equipa mais linda» e «Muito bom 😂... e excelente novela, parabéns» foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Outros comentários sublinharam a energia positiva do grupo e a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo das gravações. «Muito bom, vocês são incríveis», «Épicos 😍, que elenco incrível» e «Como é que eles cabem dentro de um espaço tão pequeno? É que alguns são bem grandes», «hilarinate» são exemplos da boa disposição gerada pela publicação.

Além de reunir alguns dos rostos mais conhecidos da ficção nacional, “A Madrasta” parece ter conquistado o público não apenas pelas histórias que apresenta no ecrã, mas também pela forte ligação entre os atores fora das câmaras. O vídeo partilhado por Sílvia Rizzo acabou por mostrar precisamente isso: uma equipa unida, divertida e muito acarinhada pelos espectadores.

Entre gravações, brincadeiras e momentos de descontração, o elenco continua a provar que o sucesso da novela passa também pela cumplicidade e pelo ambiente vivido nos bastidores.

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