Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual

A atriz Inês Castel Branco, conhecida por ter dado vida a Alice em Morangos com Açúcar 3, à Lalá na novela Cacau, e por diversos outros projetos televisivos e teatrais, voltou a conquistar o público, desta vez fora dos ecrãs.

A atriz surpreendeu os seguidores ao partilhar nas redes sociais um novo visual, que gerou curiosidade sobre se se trata de uma mudança pessoal ou de preparação para um novo projeto profissional. A publicação foi acompanhada por uma frase inspiradora: "Confia sempre na magia dos novos começos."

Os fãs não pouparam elogios à atriz, destacando a sua beleza e estilo: «Tá muito lindaaaa», «Linda», «Que liiiinda ❤️» comentou Benedita Pereira; «Linda como sempre! Tudo te fica bem», «Linda», «A mais linda!!!!!!» e «Gosto tanto de te ver essa cor de cabelo» «Uau estás linda».

Este momento reforça não só a presença marcante de Inês Castel Branco nas redes sociais, como também a sua capacidade de encantar o público mesmo fora dos papéis que a tornaram conhecida