Cacau

Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:51
Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual - TVI

Mudança radical deixa fãs boquiabertos

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Inês Castel Branco, conhecida por ter dado vida a Alice em Morangos com Açúcar 3, à Lalá na novela Cacau, e por diversos outros projetos televisivos e teatrais, voltou a conquistar o público, desta vez fora dos ecrãs.

A atriz surpreendeu os seguidores ao partilhar nas redes sociais um novo visual, que gerou curiosidade sobre se se trata de uma mudança pessoal ou de preparação para um novo projeto profissional. A publicação foi acompanhada por uma frase inspiradora: "Confia sempre na magia dos novos começos."

Os fãs não pouparam elogios à atriz, destacando a sua beleza e estilo: «Tá muito lindaaaa», «Linda», «Que liiiinda ❤️»  comentou Benedita Pereira; «Linda como sempre! Tudo te fica bem», «Linda», «A mais linda!!!!!!» e «Gosto tanto de te ver essa cor de cabelo» «Uau estás linda».

Este momento reforça não só a presença marcante de Inês Castel Branco nas redes sociais, como também a sua capacidade de encantar o público mesmo fora dos papéis que a tornaram conhecida

Relacionados

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos

Cacau

Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica

Cacau
Hoje

Atriz conhecida comove fãs com conversa da filha: «Não me poderia fazer mais sentido»

Cacau
27 dez 2025

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
22 dez 2025

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
16 dez 2025

Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão, enfrenta o perigo e faz feito histórico

Cacau
15 dez 2025

«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir

Cacau
17 nov 2025
Mais Cacau

Mais Vistos

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Ontem
1

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
2

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Amor à Prova
12 set 2025
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália fica em pânico ao perceber quem é afinal Vanda

Amor à Prova
Hoje
4

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria choca ao expulsar filha e Flor procura forças na fé

Terra Forte
Hoje
5

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

seg, 19 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Terra Forte
dom, 18 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Amor à Prova
Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica

Cacau
Hoje

«Para pedir desculpa aos vizinhos»: Sara Prata fala sobre noite 'agitada'

Hoje

Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual

Cacau
Hoje

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Hoje

A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

Festa é Festa
Hoje

«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã