Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Inês Curado é uma atriz portuguesa reconhecida pelo seu trabalho consistente em televisão e teatro, conquistando o público com personagens marcantes e uma presença genuína em cena. Um dos papéis que mais a destacou junto das audiências foi a sua participação na série Morangos com Açúcar, na 9.ª temporada (2011-2012), intitulada Segue o Teu Sonho, onde interpretou Dalila, uma jovem irreverente, destemida e carismática que rapidamente se tornou memorável para os fãs. Ao longo do seu percurso televisivo, integrou também o elenco da novela Destinos Cruzados e participou em Queridos Papás, onde deu vida à personagem Gaia.

No passado dia 24 de fevereiro, a atriz recorreu às redes sociais para assinalar o seu 34.º aniversário com uma publicação profundamente nostálgica e comovente. Acompanhada por uma fotografia de infância, a mensagem surge como uma homenagem à criança que foi e ao caminho percorrido até ao presente: «Dia 22/02 fizemos 34 anos, sim fizemos, tu e eu. Somos a mesma, eu sei, mas a vida fez de nós pessoas diferentes. Os mesmos sonhos, o mesmo amor, a mesma verdade mas tantos medos estavam ainda por chegar desde o dia desta fotografia. Medos, dificuldades, lutas, tropeços, dores, desilusões, tristezas. Ao mesmo tempo sei que nunca sonhaste ser possível metade dos sonhos que já concretizámos aos 34 anos.

E aí posso-te garantir que nunca te larguei a mão, nunca te larguei o olhar e esse coração bonito. Posso-te garantir que sempre te quis orgulhar mais do que a qualquer outra pessoa, a ti e a um eu, nós, no alto dos seus 70 anos. É sempre por nós as 3 que caminho, que vou atrás, que luto e que conquisto. Será sempre por nós.

Hoje, a ti, posso te contar que estou profundamente orgulhosa do sítio onde estamos hoje, profundamente orgulhosa de quem somos, profundamente orgulhosa do universo me provar diariamente que o amor que oferecemos ao mundo volta sempre para nos fazer chão para o caminho, profundamente orgulhosa da nossa família, dos nossos amigos, da nossa tribo. Profundamente orgulhosa por ser quem sempre quis ser, ter o que sempre quis ter e estar onde sempre quis estar. Profundamente orgulhosa. Profundamente plena . Profundamente feliz. Profundamente grata. Hoje posso-te garantir também que ainda temos sonhos novos por sonhar e que tudo o que sonharmos eu lutarei para concretizar. Amo-te, Amo-me, Amo-nos. A todos os que me inundaram de amor neste dia, agradeço com todas as minhas células, não imaginam o poder que o Amor tem na minha vida. 🩷 E por muito que o mundo esteja escuro não deixem nunca de acreditar na Magia da vida, ela existe e nunca desilude quem nela acredita. Começou um novo ciclo e sinto que será profundamente especial 💫»

A publicação rapidamente reuniu inúmeras mensagens de carinho e admiração. Entre os comentários deixados pelos seguidores, destacam-se: «Parabéns ❤️ minha miúda incrível.» «Parabéns docinho ❤️»; «Parabéns docinho ❤️ Que vibra lá no alto»; «Que bonito Inês ❤️»; «Que belo é o ser que és ❤️ Abraço-te, com todo o meu carinho, imensamente feliz por estares na minha vida.»

Entre memórias, gratidão e esperança, Inês Curado assinala um novo ciclo com emoção e autenticidade, reafirmando a importância do amor, da resiliência e dos sonhos que continuam por cumprir.

