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Brilhou em «Morangos com Açúcar» e hoje vive uma história de amor com ator de «Festa é Festa»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
Brilhou em «Morangos com Açúcar» e hoje vive uma história de amor com ator de «Festa é Festa» - TVI

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Inês Curado é uma atriz portuguesa reconhecida pelo seu trabalho consistente em televisão e teatro, conquistando o público com personagens marcantes e uma presença genuína em cena.

Ao longo da carreira, a intérprete tem construído um percurso sólido, mas houve um papel que a destacou de forma especial junto das audiências.

O papel que a tornou memorável

Um dos trabalhos mais lembrados de Inês Curado foi na série juvenil «Morangos com Açúcar», mais concretamente na 9.ª temporada (2011-2012), intitulada Segue o Teu Sonho.

Na produção, a atriz interpretou Dalila, uma jovem irreverente, destemida e carismática que rapidamente conquistou os fãs da série. A personagem tornou-se uma das mais marcantes dessa geração de “Morangos”.

Percurso na televisão portuguesa

Depois do sucesso na série juvenil, Inês Curado continuou a marcar presença na ficção nacional da TVI. A atriz integrou o elenco da novela «Destinos Cruzados» e participou também em «Queridos Papás», onde deu vida à personagem Gaia.

Estes projetos reforçaram a versatilidade da atriz e a sua ligação ao público português.

Histórias sem pausas?
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Relação com Hélder Agapito

Fora dos ecrãs, Inês Curado mantém uma relação com o ator Hélder Agapito, conhecido do público por ter interpretado o carteiro Paulinho na popular novela «Festa é Festa».

A vida em família

Na vida real, o casal partilha uma história em comum que vai além da representação. Inês Curado e Hélder Agapito são pais de Mel, de oito anos, vivendo uma fase familiar feliz longe dos holofotes.

Com um percurso consistente e uma base de fãs fiel, Inês Curado continua a afirmar-se como um nome respeitado da representação em Portugal.

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