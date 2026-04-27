Vem aí em «Terra Forte»: Susette entrega provas a Flor, que prometem arrasar Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) conta a Carla (Marina Albuquerque) que Sammy (José Fidalgo) também suspeita que Maria de Fátima (Rita Pereira) e Cobra (ricardo Burgos) sejam amantes, concordando que podem desvendar tudo se mostrarem as mensagens que apanharam no telefone de Maria de Fátima. Carla diz a Susette estar ali a oportunidade dela de mostrar, estar do lado de Flor (Benedita Pereira), Susette esboça ar hesitante.

Susette e Carla dizem a Flor e António que podem descobrir se Cobra é mesmo amante de Maria de Fátima verificando com Sammy se o número de Cobra é o mesmo das mensagens que ele trocou com ela, mostrando-lhes o telemóvel que Susette guardou da patroa. Flor sai disparada com o telefone na mão.

Recorde-se que Flor já sabia, mas que faltavam provas: