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Vem aí em «Terra Forte»: Susette corre risco de vida?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:13
Vem aí em «Terra Forte»: Susette corre risco de vida? - TVI

A empregada de Maria de Fátima tem informação preciosa.

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Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) pede a Rufino (Vitor Norte) para falarem sobre o boato do envolvimento de Manuel (António Capelo) e Maria de Fátima (Rita Pereira).

Susette diz a Rufino que Sammy descobriu a história de Maria de Fátima ter planeado tudo para se tornar uma Terra Forte, pedindo-lhe que confirme se isso é mesmo verdade. Rufino vira-lhe as costas sem se descoser. Susette recebe chamada de Leumi (Cassiano Carneiro) a avisá-la para não contar nada daquilo a ninguém, avisando-a que fica em risco de vida se o fizer.

Recorde-se que Susette e Leumi têm feito de tudo para arruinar Maria de Fátima:

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