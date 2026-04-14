Vem aí em «Terra Forte»: Susette corre risco de vida?

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) pede a Rufino (Vitor Norte) para falarem sobre o boato do envolvimento de Manuel (António Capelo) e Maria de Fátima (Rita Pereira).

Susette diz a Rufino que Sammy descobriu a história de Maria de Fátima ter planeado tudo para se tornar uma Terra Forte, pedindo-lhe que confirme se isso é mesmo verdade. Rufino vira-lhe as costas sem se descoser. Susette recebe chamada de Leumi (Cassiano Carneiro) a avisá-la para não contar nada daquilo a ninguém, avisando-a que fica em risco de vida se o fizer.

Recorde-se que Susette e Leumi têm feito de tudo para arruinar Maria de Fátima: