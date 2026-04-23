Vem aí em «Terra Forte»: Susette e Leumi são despedidos

Vem aí em «Terra Forte»: As imagens nunca antes vistas de Leumi e Adelaide apaixonados

Exclusivo «Terra Forte»: Susette descobre o motivo da chantagem de Maria de Fátima a Flor

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) e Leumi (Cassiano Carneiro) recebem Flor (Benedita Pereira) e a família com Susette a ficar desolada por Flor e António dizerem não terem como lhes pagar para se manterem ali. Rosinha fica triste por eles contarem que Dudu saiu.

António (João Catarré) alerta Flor que Dudu (Tomás Taborda) pode querer fazer a viagem pelo mundo com Rosinha, mas Flor indica que vai impor que ela viaje sozinha, além de que Maria de Fátima e Sammy (José Fidalgo) não vão dar esse dinheiro a Dudu para fazer aquilo. António beija Flor que corresponde.

Leumi diz a António que Sammy deixou um envelope para ele. António sai da cozinha disparado para ver o que lá está.