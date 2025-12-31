Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:25
Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima - TVI

A empregada fica a saber o impensável e que agir.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) revela estar a organizar a festa para celebrar o regresso de Flor (Benedita Pereira) a casa. Sammy (José Fidalgo) diz a Rosa Maria (Custódia Gallego) ter receio que Maria de Fátima faça alguma coisa a Flor, frisando não ir desistir dela. Susette (Inês Faria), que ouviu tudo, fica chocada.

Susette diz a Leumi (Cassiano Carneito) que se podem livrar de Maria de Fátima por ter ouvido Sammy a assumir a Rosa Maria que ama Flor.

De relembrar que Rosa Maria sabe que Flor e Sammy se envolveram:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara uma vingança para a traição de Marcus e Glória

Terra Forte
Hoje

Marcus expulsa os filhos de casa com arma: «Não criei filho para morder a minha mão»

Terra Forte
Ontem

Sammy assume sobre Flor: «Ainda não desisti dela»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Eva e Babi arrasam Glória com provas do caso com Marcus

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Susette e Leumi estão em choque com atitude de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

seg, 29 dez
1

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

sáb, 22 fev
2

Pedro Bianchi Prata

seg, 20 out
3

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

seg, 29 dez
4

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Amor à Prova
dom, 28 dez
5

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
seg, 8 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Amor à Prova
seg, 29 dez

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
Hoje

Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»

Hoje

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
Hoje

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

Hoje

Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»

Hoje

No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

Hoje

Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025

A Protegida
Ontem

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã