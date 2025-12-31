Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) revela estar a organizar a festa para celebrar o regresso de Flor (Benedita Pereira) a casa. Sammy (José Fidalgo) diz a Rosa Maria (Custódia Gallego) ter receio que Maria de Fátima faça alguma coisa a Flor, frisando não ir desistir dela. Susette (Inês Faria), que ouviu tudo, fica chocada.

Susette diz a Leumi (Cassiano Carneito) que se podem livrar de Maria de Fátima por ter ouvido Sammy a assumir a Rosa Maria que ama Flor.

De relembrar que Rosa Maria sabe que Flor e Sammy se envolveram: