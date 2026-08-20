Vem aí «Terra Forte»: Susette fica em choque com gesto de Sammy após a morte da mãe

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) conta a Sammy (José Fidalgo) que a mãe de Susette (Inês faria) morreu e que ela está na cozinha, muito afetada com a perda. Sammy dirige-se de imediato até junto dela para lhe dar uma palavra de conforto, deixando Maria de Fátima satisfeita.

Entretanto, Susette e Sónia(Mafalda Tavares) ficam tensas quando Moreira levanta a possibilidade de ter sido Delfina a matar Guilhermina para impedir que esta revelasse os seus segredos.

Sammy chega e abraça Susette, num gesto de solidariedade pela morte da mãe. Susette reage com uma mistura de surpresa e satisfação.

Relembre-se deste momento entre Sammy e Susette: