Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Susette fica em choque com gesto de Sammy após a morte da mãe

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 53min
Vem aí «Terra Forte»: Susette fica em choque com gesto de Sammy após a morte da mãe - TVI

Um momento inesperado.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) conta a Sammy (José Fidalgo) que a mãe de Susette (Inês faria) morreu e que ela está na cozinha, muito afetada com a perda. Sammy dirige-se de imediato até junto dela para lhe dar uma palavra de conforto, deixando Maria de Fátima satisfeita.

Entretanto, Susette e Sónia(Mafalda Tavares) ficam tensas quando Moreira levanta a possibilidade de ter sido Delfina a matar Guilhermina para impedir que esta revelasse os seus segredos.

Sammy chega e abraça Susette, num gesto de solidariedade pela morte da mãe. Susette reage com uma mistura de surpresa e satisfação.

Relembre-se deste momento entre Sammy e Susette: 

Relacionados

Vem aí «A Madrasta»: Simão confronta Maria e garante ter provas de que esteve na casa de praia

«Terra Forte»: uma fuga sem rasto, noivados surpresa e uma aliança perigosa. A semana que vai mudar tudo

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Rosinha e Dudu preparam fuga e são apanhados de surpresa

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Flor desconfia de Sammy e pergunta-lhe se existe outra mulher

Terra Forte
Ontem

Não vai aguentar as lágrimas com esta cena de Terra Forte: Vivi despede-se de Armando

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Flor fica furiosa ao descobrir que Sammy contou aos filhos que se vão separar

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha não perdoa António e faz uma promessa emocionante a Sammy

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: António não quer perder Débora e faz pedido inesperado

Terra Forte
ter, 18 ago
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Há uma nova praia em Portugal e é um verdadeiro tesouro: dunas selvagens, areia branca, tranquilidade e uma lenda centenária

Ontem
1

Tem bichos-da-prata em casa? Há medidas simples para acabar com o problema

seg, 17 ago
2

Lutou anos para engravidar após a morte do marido. Agora mostra como o filho de ambos está crescido

Ontem
3

Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos

seg, 17 ago
4

As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

ter, 11 ago
5

Atriz adorada em Portugal morre e multiplicam-se as homenagens

ter, 18 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«A Madrasta»: Leo declara-se a Beatriz, mas tudo corre mal. Veja o que aconteceu

A Madrasta
ter, 18 ago

Terra Forte: António não quer perder Débora e faz pedido inesperado

Terra Forte
ter, 18 ago

Terra Forte: Laura mostra provas da relação com Armando e deixa Jennifer em choque

Terra Forte
ter, 18 ago

Começaram juntas e partiram no mesmo dia: Morre mais uma atriz muito amada em Portugal

Ontem

Em lua de mel em Portugal, estrelas de Hollywood deixam o luxo de lado e optam por refeição descontraída

ter, 18 ago

Manuel Luís Goucha lamenta a morte de figura adorada em Portugal e revela curiosidade emocionante

ter, 18 ago
FORA DO ECRÃ

Madalena Aragão e João Neves vivem momento romântico e fotografia revela detalhe que não passa despercebido

Hoje

«Há dias em que é preciso sofrer»: Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o lado mais duro da sua vida, que ninguém vê

Hoje

Fim inesperado? Uma das atrizes mais cobiçadas do momento está novamente solteira ao fim de poucos meses de relação

Hoje

“Que gatona sexy”: de férias, Ana Guiomar exibe as curvas e eleva a temperatura com novas fotografias

Amor à Prova
Hoje

Antes da fama, Sofia Grillo já trabalhava: foi assim que ganhou o primeiro dinheiro

Ontem

«Uma sereia». Apresentadora famosa deslumbra em fotografias de cortar a respiração

Ontem
Mais Fora do Ecrã