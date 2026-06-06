«Estou longe de ser a mãe que gostava»: Famosa atriz surpreende com desabafo sentido sobre a maternidade

Inês Folque surpreendeu os seguidores com um momento de rara vulnerabilidade nas redes sociais. A atriz recorreu aos stories do Instagram para partilhar as suas inseguranças enquanto mãe e a honestidade das palavras não passou despercebida.

No desabafo, Inês Folque começou por confessar:

«Muitas vezes penso que estou longe de ser a mãe que gostava, confesso que carrego muito esse peso.»

A atriz terminou com uma pergunta aberta aos seguidores, mostrando que, por detrás da culpa, existe também a procura de identificação:

«Mas depois lembro-me que há sempre quem esteja num contexto pior e quem esteja num contexto melhor. Que é tudo uma questão de perspetiva. Mesmo que isso não seja suficiente para me livrar da culpa. Mais alguém sente isto?»