Foi atriz em novelas históricas, hoje é uma grande jornalista

Inês Gonçalves é um exemplo de transição de carreira no meio televisivo português, tendo passado da representação para o jornalismo num percurso marcado por várias participações em ficção nacional antes de abraçar definitivamente a área da informação.

A sua carreira começou no mundo da representação, onde ganhou visibilidade através de diferentes projetos televisivos. Entre os trabalhos mais destacados encontra-se a novela «Massa Fresca» (2016), onde interpretou um dos papéis mais marcantes da história. Mais tarde, integrou também o elenco de «A Única Mulher», uma das produções de grande sucesso da estação, onde participou com o papel de Mafalda, uma das antagonistas da novela. Outro dos projetos relevantes da sua trajetória na ficção foi «Valor da Vida» (2018-2019), onde participou num dos seus últimos grandes papéis enquanto atriz, antes de decidir mudar o rumo da sua carreira profissional e afastar-se da representação.

Veja aqui um dos vídeos da atriz nos bastidores da novela «A Única Mulher»:

Após este percurso na ficção televisiva, Inês Gonçalves tomou a decisão de abandonar os ecrãs enquanto atriz para se dedicar inteiramente ao jornalismo, integrando a equipa de informação da TVI. Esta mudança representou uma nova fase profissional, marcada pelo compromisso com a área da informação e pela transição de um registo artístico para um registo jornalístico.

Com esta mudança, a ex-atriz afirma-se agora como jornalista, demonstrando uma evolução de carreira pouco comum no meio televisivo, mas que reforça a sua versatilidade e capacidade de adaptação dentro do universo dos media em Portugal.

Reveja aqui uma das entrevistas mais profundas da jornalista onde explicou o motivo de querer deixar o mundo da ficção: