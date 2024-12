Inês Herédia faz reflexão sobre os últimos dias: «Que caos»

Inês Herédia recorreu à sua conta de Instagram, no dia 26 de dezembro, para partilhar com os seguidores como têm sido os últimos dias na sua vida. As festividades natalícias começaram no dia 21 e só terminaram no dia 25.

Foram muitos dias de celebração, repletos de comida, animação, amor e, naturalmente, muito caos — afinal, a família da atriz é composta por muitos «irmãos, cunhados, primos, tios, pais, filhos, avó e os ocasionais acrescentos que, sem serem família, por estes dias passam a ser, porque onde comem 2, comem 3».

Num texto cheio de emoção, a atriz fez uma reflexão sentida e tocante. Na descrição, pode ler-se:

«07h47 de dia 26 de Dezembro. O nosso Natal começou a 21 e só acaba hoje à noite. Amanhã fazemos anos (os miúdos e eu). Não sei o que amo mais neste final do ano, se o caos, se a overdose de comida, se a família cada vez maior e com tantos formatos, se o cansaço, se a intensidade, se não saber a quantas ando. Sei que amo. Ter tantos irmãos, cunhados, primos, tios, pais, filhos, avó e os ocasionais acrescentos que sem serem família, por estes dias passam a ser porque onde comem 2, comem 3.

Em miúda nunca consegui desassociar o Natal-Anos-Passagem De Ano. Sempre foi ininterrupto. Acho que os meus filhos também já estão assim. A celebração é constante, a agitação também mas é fruta da época e mais vale receber esta loucura toda, navegar as emoções e alojar tudo isto não sei bem onde mas na certeza de que vai encaixando no ano que se avizinha. Que caos.

O meu maior privilégio é ter este amor todo como pedra basilar e ano após ano cada vez o celebro com mais consciência, estamos cá, somos mais que as mães e temo-nos uns aos outros. Não há muito mais a pedir da vida".

