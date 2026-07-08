"Por ser lésbica não posso ter amigas?": cansada de especulações, Inês Herédia quebra o silêncio

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Inês Herédia está a viver uma fase mais reservada e decidiu quebrar o silêncio sobre um tema que, segundo a própria, se tem repetido nos últimos meses. A atriz recorreu às redes sociais para reagir às especulações que surgem sempre que aparece ao lado de uma amiga, deixando uma mensagem a quem insiste em alimentar rumores sobre a sua vida amorosa.

Num vídeo partilhado no Instagram, Inês revelou que várias amigas têm recebido mensagens a questionar se são a sua “nova namorada”. A atriz mostrou-se surpreendida com a situação e deixou um desabafo que rapidamente gerou centenas de reações: “Como sou uma mulher lésbica, não posso ter amigas?”. A atriz acrescentou ainda que muitas dessas mensagens são enviadas às pessoas que surgem ao seu lado nas redes sociais.

Conhecida por vários trabalhos na televisão, teatro e ficção nacional, Inês Herédia tem mantido uma forte ligação com os seguidores, partilhando momentos do seu dia a dia com humor e frontalidade. Desta vez, optou por abordar o tema sem rodeios, defendendo que amizade e orientação sexual não devem ser confundidas, nem devem ser um tema. “Uma mulher lésbica tem amigas”, afirmou.

Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de apoio. A atriz Leonor Seixas reagiu com um expressivo: “Mana é isto!!!!!”. Já uma seguidora escreveu, em tom bem-disposto: “Pior é o Neptuno, é o que eu acho 😅🤭... Boa sorte com MSG com essas perguntas que ninguém tem nada a ver 🫠”.

Recorde-se que Inês Herédia e Gabriela Sobral anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, colocando um ponto final numa relação de vários anos.

As duas são mães dos gémeos Luís e Tomás, nascidos a 27 de dezembro de 2018 e continuam a partilhar a guarda dos filhos após a separação.