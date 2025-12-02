Vem aí em «A Protegida»: Margarida despede-se do ginásio e há uma razão forte

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) diz a Nuno (Tiago Teotónio Pereira) que precisam de falar, pois foi convidada para voltar a trabalhar na fábrica e em princípio vai aceitar. Nuno fica preocupado, mas diz que terá de arranjar uma solução. Catarina entra e diz que falou com Nuno ao telefone. Margarida fica a olhar para eles, curiosa.
Jorge (Paulo Pires) faz um discurso de boas-vindas e apresenta a nova administração. Margarida vai comentando com Sanjay (Mário Oliveira) como aquilo lhe custa e faz um esforço enorme para não revirar os olhos a cada coisa que Jorge diz, para não ser despedida no primeiro dia.
Margarida conta a Laura (Alexandra Lencastre) como correu a reunião e diz que quem não soubesse a história toda, até podia achar que Jorge era um empresário exemplar e digno. Laura espera que as coisas corram muito mal e acha piada ao facto de Clarice ser a nova diretora comercial. Laura está cada vez mais determinada em recuperar a fábrica.
Recorde-se que Margarida trabalhou durante muitos anos na fábrica e que era leal a Laura: