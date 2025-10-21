A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Estão a acontecer coisas muito estranhas na casa de Margarida e Rui

Vem aí em «A Protegida»: Estão a acontecer coisas muito estranhas na casa de Margarida e Rui

Não há justificação para isto.

Em «A Protegida», Paz (Aline Neves) chega a casa com os pais e Leandro (Dinis Lima). Abre uma prenda que acha que é de Rui (Daniel Viana) e fica muito feliz com o gesto do pai. Rui não se desmancha, mas não faz ideia de onde têm aparecido aquelas coisas. Margarida (Inês Herédia) gosta destes gestos de Rui e diz que a faz lembrar o Rui de antigamente, por quem se apaixonou e quis casar.

Paz abre a prenda de Leandro e concorda que é muito pirosa, mas adora-a. Paz confessa que ainda se sente muito cansada e revela que quer encontrar o seu dador para lhe agradecer. Leandro também gostava de lhe agradecer e promete ajudar Paz a encontrar o dador.

Dias antes, Margarida (Inês Herédia) e Rui (Daniel Viana) chegam a casa. Margarida vem a ler uma carta sem remetente que estava no correio, mas que vem assinada por Rui. Margarida pergunta-lhe se foi ele que escreveu a carta e Rui diz que sim. Margarida fica confusa e Rui diz que a ama. Rui volta a ler a carta e questiona-se sobre quem a terá escrito.

Quem estará por detrás de tudo isto?

De relembrar que no meio disto tudo, a boa notícia é que Paz tem um dador compatível:

