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A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Margarida corre contra o tempo para esconder segredo de Clarice

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:13
Vem aí em «A Protegida»: Margarida corre contra o tempo para esconder segredo de Clarice - TVI

Ela entra em pânico.

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Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) e Isabel (Sara Barradas) acham melhor retirar as câmaras de vigilância. Margarida vai ao gabinete de Clarice. Isabel distrai-se a ver as imagens da câmara de vigilância de Francisco e nem se apercebe que Clarice (Fernanda Serrano) e Luca se dirigem para o gabinete de Clarice. Isabel não consegue avisar Margarida.

Margarida já guardou a câmara, mas ainda está a arrumar alguns objetos, quando Clarice entra com Luca. Margarida diz que estava à procura da chave de casa. Clarice conta-lhe que se envolveu com Luca e tem medo do julgamento das pessoas. Margarida finge surpresa e diz que um romance é sempre bom.

Recorde-se que Margarida já foi ameaça de despedimento:

 

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