É o fim! Inês Herédia diz adeus a Nelinha e a «Festa é Festa»

Inês Herédia acabou as gravações da novela «Festa é Festa», esta quarta-feira, 17 de julho de 2024.

Num misto de emoções, a atriz despediu-se deste projeto: «Três anos e meio. 1639 cenas em Nelinha. Tive o privilégio de acabar com esta gente toda no platô. Voa, voa Nelinha. Já não precisas de mim. Obrigada».

Foram quase 4 anos a vestir a pele de Nelinha: É uma rapariga espertalhona, mas não muito inteligente. Vive com os pais, de modo remediado, portanto, sem grandes preocupações com o dinheiro. Trabalha como rececionista do posto médico nos dias em que o sôtor lá dá consultas, e o dinheiro que ganha é para si. É, juntamente com Elizabete, a rapariga que mais pode investir na sua imagem, dentro do grupo de jovens da aldeia. Sonha sair daquela aldeia e irá fazer tudo para o conseguir. Manuela é, no fundo, uma deslumbrada que sonha vir a ser como as atrizes das novelas. Quer ser famosa e, se possível, camuflar as suas raízes. Aliás, nas redes sociais não revela onde vive. Não é mentirosa, mas prefere omitir certas e determinadas coisas. Tem um cuidado extremo com o seu corpo, mas isso custa-lhe a vida, pois gosta de comer e beber. Vive nessa dicotomia, portanto. Vê na ida da TVI à aldeia a sua grande oportunidade para brilhar, como a grande impulsionadora/organizadora de um Festival de Verão, de nível nacional. É a típica pessoa que tem sonhos maiores do que a capacidade que tem para os concretizar. Só que não percebe isso, pondo sempre as culpas das suas frustrações nos outros. Vai fazer tudo para ser a melhor amiga de Ana Carolina, que inveja largamente. Afetivamente, quis sempre à força toda ser namorada de Jorge, mas este não lhe liga pevas.

Embora, as gravações tenham terminado, ainda tem muito para ver de Nelinha e das suas aventuras: