Com apenas 6 anos, filho de Inês Herédia emociona a atriz com palavras comoventes

Inês Herédia, a atriz que dá vida a Nelinha em «Festa é Festa», é casada com Gabriela Sobral, diretora de Conteúdos e Produção, na Plural Entertainment, desde fevereiro de 2018 e têm dois filhos em comum: os gémeos Tomás e Luís, de 6 anos.

Inês Herédia revelou-se uma mãe completamente babada nas suas redes sociais, ao partilhar um momento emocionante com os seus seguidores. A atriz partilhou uma foto nas suas stories de Instagram, onde contou um diálogo com o filho, que ocorreu às sete da manhã.

No momento, o filho questionou a mãe de forma adorável: «A mãe sabe o que é que me faz viver?». Surpresa, Inês perguntou: «O quê?», e a resposta do pequeno deixou-a derretida: «A mãe».



Veja a partilha, aqui:

