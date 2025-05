Inês Herédia e Gabriela Sobral anunciam a separação: «As histórias também se fazem de pontos»

Inês Herédia distingue-se do resto dos famosos com visual extraordinário e diferente do habitual

Esta quarta-feira, 21 de maio de 2025, Inês Herédia anunciou, no Instagram, que está separada de Gabriela Sobral.

Foi através de um comunicado que todos ficaram a saber.

«Foi o amor que nos juntou. A admiração mútua. As diferenças também. E a luta contra tudo e contra todos os preconceitos. O Luís e o Tomás são os rostos de um amor sem fim, o reflexo de uma história de resiliência», começou por dizer.

«O Luís e o Tomás são os rostos de um amor sem fim, o reflexo de uma história de resiliência. As histórias também se fazem de pontos. Sem finais. Porque uma separação será sempre sobre união quando a família está no centro de todas as decisões. Seremos sempre mães e família, seremos sempre confidentes e, no nosso caso, também os percursos profissionais se continuam a cruzar», continuou.

Por fim, a artista concluiu: «Estamos muito tranquilas, numa paz que construímos em silêncio, na família que continuamos a ser e que nos edifica enquanto mulheres e enquanto mães de dois futuros homens tolerantes e que saberão dar valor à individualidade e respeito. Continuamos unidas numa profunda e sólida amizade, admiração e família. Hoje, mais do que nunca».

De relembrar que, Inês Herédia, a atriz que dá vida a Nelinha em «Festa é Festa», era casada com Gabriela Sobral, diretora de Conteúdos e Produção, na Plural Entertainment, desde fevereiro de 2018 e têm dois filhos em comum: os gémeos Tomás e Luís.