“Uma choradeira”: Inês Herédia emociona-se e abre o coração sobre os filhos

Inês Herédia viveu um dia particularmente emotivo com o regresso dos filhos, os gémeos Luís e Tomás, à escola. A atriz, que dá vida a Raquel na novela “A Madrasta”, recorreu às redes sociais para assinalar o início de mais um ano letivo e não escondeu a emoção ao olhar para trás e perceber o quanto os filhos cresceram.

Luís e Tomás nasceram em dezembro de 2018, fruto da relação, entretanto terminada, de Inês Herédia com Gabriela Sobral. Desde então, a atriz tem partilhado, pontualmente, alguns momentos da vida familiar e não esconde o orgulho que sente no percurso dos dois filhos.

“Este primeiro dia nunca deixa de ser uma choradeira para mim”

Através de uma publicação nas redes sociais, Inês Herédia recordou o primeiro dia de escola dos gémeos, quando tinham apenas um ano e oito meses, e comparou esse momento com o presente.

“Escrevi o que está no último slide no primeiro dia de escola deles. Tinham 1 ano e 8 meses. Hoje começaram o 2.º ano e este primeiro dia nunca deixa de ser uma choradeira para mim”, começou por escrever a atriz.

Visivelmente emocionada com a passagem do tempo, Inês Herédia confessou ainda não saber “o que fez para merecer” os dois filhos e revelou o enorme orgulho que sente ao vê-los crescer.

“Rebento de orgulho nos seres felizes e inteligentes e sensíveis e reguilas que são”, afirmou, descrevendo com carinho a personalidade dos gémeos.

A atriz destacou também a evolução dos filhos e as novas aprendizagens que fazem parte desta fase das suas vidas. Luís e Tomás já sabem ler e escrever e falam português e inglês, além de desenvolverem “as linguagens próprias de cada um”.

“Com uma curiosidade imensa que não os deixa ficar. Bora. Aguenta coração”, concluiu, acompanhando as palavras com um emoji de coração.

A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho por parte dos seguidores de Inês Herédia, que fizeram questão de deixar mensagens de apoio e ternura perante a declaração da atriz.

“A vida a acontecer, meu bem!” e “mamã linda” foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Houve também quem se identificasse com a emoção vivida pela atriz e quem recordasse a própria experiência com os filhos ou netos. “Volto agora a viver o mesmo mas como avó! E o coração volta a mexer no meu peito!”, pode ler-se numa das mensagens.

Outros seguidores mostraram-se surpreendidos com a rapidez com que o tempo passou. “2.º ano? Como assim? Quando é que eles cresceram mesmo?”, questionou uma internauta.

Entre as muitas mensagens recebidas, houve ainda quem desejasse um bom ano letivo aos gémeos e quem elogiasse diretamente o papel de Inês Herédia enquanto mãe: “São lindos os teus filhos, tu és uma mãe exemplar”, escreveu outro seguidor.

Entre mensagens de carinho, surpresa e identificação, ficou evidente o impacto que o momento teve junto de quem acompanha a atriz. Para Inês Herédia, o início de mais um ano escolar representa não só uma nova etapa para Luís e Tomás, mas também mais um daqueles momentos em que o crescimento dos filhos faz o coração apertar.