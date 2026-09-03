Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

“Uma choradeira”: Inês Herédia emociona-se e abre o coração sobre os filhos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:08
“Uma choradeira”: Inês Herédia emociona-se e abre o coração sobre os filhos - TVI

Inês Herédia emociona-se e deixa foto rara.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Inês Herédia viveu um dia particularmente emotivo com o regresso dos filhos, os gémeos Luís e Tomás, à escola. A atriz, que dá vida a Raquel na novela “A Madrasta”, recorreu às redes sociais para assinalar o início de mais um ano letivo e não escondeu a emoção ao olhar para trás e perceber o quanto os filhos cresceram.

Luís e Tomás nasceram em dezembro de 2018, fruto da relação, entretanto terminada, de Inês Herédia com Gabriela Sobral. Desde então, a atriz tem partilhado, pontualmente, alguns momentos da vida familiar e não esconde o orgulho que sente no percurso dos dois filhos.

“Este primeiro dia nunca deixa de ser uma choradeira para mim”

Através de uma publicação nas redes sociais, Inês Herédia recordou o primeiro dia de escola dos gémeos, quando tinham apenas um ano e oito meses, e comparou esse momento com o presente.

“Escrevi o que está no último slide no primeiro dia de escola deles. Tinham 1 ano e 8 meses. Hoje começaram o 2.º ano e este primeiro dia nunca deixa de ser uma choradeira para mim”, começou por escrever a atriz.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Visivelmente emocionada com a passagem do tempo, Inês Herédia confessou ainda não saber “o que fez para merecer” os dois filhos e revelou o enorme orgulho que sente ao vê-los crescer.

“Rebento de orgulho nos seres felizes e inteligentes e sensíveis e reguilas que são”, afirmou, descrevendo com carinho a personalidade dos gémeos.

A atriz destacou também a evolução dos filhos e as novas aprendizagens que fazem parte desta fase das suas vidas. Luís e Tomás já sabem ler e escrever e falam português e inglês, além de desenvolverem “as linguagens próprias de cada um”.

“Com uma curiosidade imensa que não os deixa ficar. Bora. Aguenta coração”, concluiu, acompanhando as palavras com um emoji de coração.

A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho por parte dos seguidores de Inês Herédia, que fizeram questão de deixar mensagens de apoio e ternura perante a declaração da atriz.

“A vida a acontecer, meu bem!” e “mamã linda” foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Houve também quem se identificasse com a emoção vivida pela atriz e quem recordasse a própria experiência com os filhos ou netos. “Volto agora a viver o mesmo mas como avó! E o coração volta a mexer no meu peito!”, pode ler-se numa das mensagens.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Outros seguidores mostraram-se surpreendidos com a rapidez com que o tempo passou. “2.º ano? Como assim? Quando é que eles cresceram mesmo?”, questionou uma internauta.

Entre as muitas mensagens recebidas, houve ainda quem desejasse um bom ano letivo aos gémeos e quem elogiasse diretamente o papel de Inês Herédia enquanto mãe: “São lindos os teus filhos, tu és uma mãe exemplar”, escreveu outro seguidor.

Entre mensagens de carinho, surpresa e identificação, ficou evidente o impacto que o momento teve junto de quem acompanha a atriz. Para Inês Herédia, o início de mais um ano escolar representa não só uma nova etapa para Luís e Tomás, mas também mais um daqueles momentos em que o crescimento dos filhos faz o coração apertar.

Relacionados

Famosa atriz está de luto e não esconde a dor: «Desculpa não ter conseguido fazer mais»

Vem aí «A Madrasta»: Beatriz não aceita Maria no lugar da mãe e culpa-a pelo drama do pai

A Madrasta

Exclusivo «A Madrasta: Diana pede o divórcio a Pedro

A Madrasta
Hoje

Vem aí «A Madrasta»: Diana garante ser inocente, mas Madalena fica com dúvidas

A Madrasta
Hoje

Exclusivo «A Madrasta»: Pedro discute com Diana por causa de Eduardo

A Madrasta
Hoje

A Madrasta: Celina descobre uma arma com Simão

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Pedro acredita na inocência de Diana

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Francisca rejeita as chamadas de Pedro

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Poucos a reconheceriam nesta fotografia. É filha de uma conhecida cara da televisão e hoje é uma das atrizes mais famosas de Portugal

Hoje
1

Depois de ter casado com um homem, atriz encontrou o amor ao lado de uma mulher e agora está à espera do primeiro filho

ter, 1 set
2

Vem aí «Terra Forte»: Susette emociona-se com carta deixada por Delfina

Terra Forte
Hoje
3

Tem 73 anos, mas ninguém acredita: atriz regressa à TVI e revela história de vida que não deixa ninguém indiferente

Coração De Mãe
ter, 1 set
4

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago
5

Vem aí «Terra Forte»: Tudo muda para Maria de Fátima após descobrir a verdade sobre Sónia

Terra Forte
ter, 1 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago

Foram o casal mais invejado dos anos 90. Décadas depois, as fotos do casamento continuam a fazer suspirar

Ontem

Carla Andrino faz declaração a pessoa especial e reação de famosa atriz brasileira não passa despercebida

Ontem

Terra Forte: Sammy corre contra o tempo para encontrar o único homem que pode salvar Dudu

Terra Forte
ter, 1 set

“Será que este amor nunca vai parar de crescer?” Pedro Bianchi Prata emociona-se com o filho

Ontem

A Madrasta: Depois de anos à procura, Xavier recebe a notícia que sempre esperou

A Madrasta
ter, 1 set
FORA DO ECRÃ

João Neves troca o luxo por uma carrinha comercial e o motivo é comovente

Hoje

Gabriela Barros celebra momento especial em família e não esconde a emoção: «Parabéns»

Hoje

“Uma choradeira”: Inês Herédia emociona-se e abre o coração sobre os filhos

A Madrasta
Hoje

Poucos a reconheceriam nesta fotografia. É filha de uma conhecida cara da televisão e hoje é uma das atrizes mais famosas de Portugal

Hoje

Foram das gémeas mais adoradas da televisão portuguesa. Hoje estão quase irreconhecíveis

Hoje

Inês Castel-Branco partilha álbum intímo e há um pormenor que está a dar que falar

Hoje
Mais Fora do Ecrã