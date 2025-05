Vem aí em «A Protegida»: Margarida desaba nos braços de Sanjay

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) dirige-se para o seu gabinete, triste. Sanjay (Mário Oliveira) vai ao seu encontro e diz-lhe que a máquina já não está na garantia, mas a boa notícia é que assim ele pode consertá-la. Margarida desaba a chorar e abraça-se a ele.

Margarida conta a Sanjay que acabou de deixar r Paz (Aline Neves) no aeroporto, para ir par a Escócia ter com o pai. Ele pergunta-lhe se não estava previsto e ela diz que sim, mas agora dói mais porque é real. Sanjay acha que Margarida tomou a atitude certa e às vezes as lições doem. Margarida volta a chorar e Sanjay abraça-a, protetor.

Está aqui a haver um clima romântico ou é só amizade?

Recorde-se que eles têm tido alguns atritos: