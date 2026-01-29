A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay destrói o protótipo da fábrica e despede-se

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 19min
Uma vingança por tudo o que Virgílio fez.

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) já percebeu que o que Sanjay (Mário Oliveira) fez foi grave e quer saber o que foi. Sanjay diz-lhe que já vai descobrir. Francisco (Vitor d' Andrade) chama Sanjay, diz-lhe que o que fez foi muito grave e Sanjay despede-se, antes que Francisco o faça. Margarida fica em choque.

Francisco conta a Virgílio (Diogo Morgado) que Sanjay foi à fábrica durante a noite e destruiu o protótipo. Virgílio diz que agora tem de reparar tudo, mas Francisco conta-lhe que ele se despediu.

Recorde-se que Sanjay tinha sido ameaçado por pôr o protótipo a funcionar:

